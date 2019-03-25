Суд открыл производство по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Суд открыл производство по делу о печати государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" бюллетеней для проведения выборов. Об этом сообщил пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
Так, в Шевченковский райсуд Киева поступило заявление Тищенко Александра Александровича к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" по установлению компетенции, полномочий, признание действий противоправными.
В заявлении истец просит установить наличие или отсутствие компетенции ответчика по печати бюллетеней, а также признать его действия противоправными.
"Исследовав материалы дела, Шевченковский районный суд города Киева открыл производство по делу по иску Александра Тищенко к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" об установлении компетенции, полномочий, признание действий противоправными", - говорится в сообщении.
Судебное заседание по делу назначено на 26 марта в помещении Шевченковского райсуда Киева.
Напомним, ЦИК приняла участие в 59 судебных делах по подготовке к выборам президента.
Отметим, что ЦИК заключила договор об изготовлении бюллетеней на выборы президента с государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина".