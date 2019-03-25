Суд відкрив провадження за позовом до поліграфкомбінату, який друкує бюлетені на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Суд відкрив провадження у справі про друк державним підприємством " Поліграфічний комбінат "Україна" бюлетенів для проведення виборів. Про це повідомив прес-центр судової влади України, передає УНН.
Так, до Шевченківського райсуду Києва надійшла позовна заява Тіщенка Олександра Олександровича до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" щодо встановлення компетенції, повноважень, визнання дій протиправними.
У заяві позивач просить встановити наявність чи відсутність компетенції відповідача щодо друку бюлетенів, а також визнати його дії протиправними.
"Дослідивши матеріали справи, Шевченківський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовною заявою Олександра Тіщенка до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" про встановлення компетенції, повноважень, визнання дій протиправними", - йдеться в повідомленні.
Судове засідання у справі призначено на 26 березня у приміщенні Шевченківського райсуду Києва.
Нагадаємо, ЦВК взяла участь у 59 судових справах щодо підготовки до виборів президента.
Зазначимо, що ЦВК уклала договір про виготовлення бюлетенів на вибори президента з державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна".