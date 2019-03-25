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Суд відкрив провадження за позовом до поліграфкомбінату, який друкує бюлетені на вибори

Київ • УНН

 • 7951 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Суд відкрив провадження у справі про друк державним підприємством " Поліграфічний комбінат "Україна" бюлетенів для проведення виборів. Про це повідомив прес-центр судової влади України, передає УНН.

Суд відкрив провадження за позовом до поліграфкомбінату, який друкує бюлетені на вибори

Так, до Шевченківського райсуду Києва надійшла позовна заява Тіщенка Олександра Олександровича до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" щодо встановлення компетенції, повноважень, визнання дій протиправними.

У заяві позивач просить встановити наявність чи відсутність компетенції відповідача щодо друку бюлетенів, а також визнати його дії протиправними.

"Дослідивши матеріали справи, Шевченківський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовною заявою Олександра Тіщенка до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" про встановлення компетенції, повноважень, визнання дій протиправними", - йдеться в повідомленні.

Судове засідання у справі призначено на 26 березня у приміщенні Шевченківського райсуду Києва.

Нагадаємо, ЦВК взяла участь у 59 судових справах щодо підготовки до виборів президента.

Зазначимо, що ЦВК уклала договір про виготовлення бюлетенів на вибори президента з державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна".

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