ЦВК взяла участь у 59 судових справах щодо підготовки до виборів президента

КИЇВ. 16 березня. УНН. Центральна виборча комісія взяла участь у 59 судових справах. У 28 позовах проти ЦВК було відмовлено і лише три – задоволено. Решта залишені без розгляду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.