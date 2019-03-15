ЦВК взяла участь у 59 судових справах щодо підготовки до виборів президента
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Центральна виборча комісія взяла участь у 59 судових справах. У 28 позовах проти ЦВК було відмовлено і лише три – задоволено. Решта залишені без розгляду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"На сьогодні комісія взяла участь у 59 судових справах. У 28 позовах проти ЦВК було відмовлено і лише три – задоволено. Решта залишені без розгляду", повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
За її словами, ці судові справи встановили необхідність урахування рішень ЦВК, які вона ухвалює у формі постанов, роз’яснень, рекомендацій, усіма без винятку особами при вирішенні питань, які стосуються виборчого процесу.
"Окрім того, ці судові рішення однозначно встановили дискреційне повноваження ЦВК в особі кожного її члена вирішувати питання про те, в якій формі комісія приймає рішення відповідно до регламенту і закону", – сказала Голова ЦВК.
Нагадаємо, у ЦВК закликали офіційних спостерігачів не допустити насильства на виборах президента України.
Як повідомляв УНН, МВС перевіряє інформацію про втручання в інформаційну систему ЦВК.