ЦИК приняла участие в 59 судебных делах по подготовке к выборам президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла участие в 59 судебных делах по подготовке к выборам президента. По 28 искам против ЦИК было отказано и лишь три - удовлетворены. Остальные оставлены без рассмотрения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"На сегодняшний день комиссия приняла участие в 59 судебных делах. По 28 искам против ЦИК было отказано и лишь три - удовлетворено. Остальные оставлены без рассмотрения", сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
По ее словам, эти судебные дела установили необходимость учета решений ЦИК, которые она принимает в форме постановлений, разъяснений, рекомендаций, всеми без исключения лицами при решении вопросов, касающихся избирательного процесса.
"Кроме того, эти судебные решения однозначно установили дискреционные полномочия ЦИК в лице каждого ее члена решать вопрос о том, в какой форме комиссия принимает решение в соответствии с регламентом и закона", - сказала председатель ЦИК.
Напомним, в ЦИК призвали официальных наблюдателей не допустить насилия на выборах президента Украины.
Как сообщал УНН, МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК.