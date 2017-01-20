Суд отложил рассмотрение апелляции защиты А.Ефремова на меру пресечения до 27 января - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы защиты экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова на решение Печерского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей до 10:00 27 января. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко.
"Суд обязал прокуратуру доставить Александра Ефремова в Киев", - заявил Е.Солодко.
Он добавил, что суд в связи с этим перенес рассмотрение апелляционной жалобы на 10:00 27 января 2017 года.
"Это уже шестой перенос, но хотя бы на этот раз прокурор явился на заседание", - добавил защитник.
Напомним, 24 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, до 22 января 2017 года.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).
Уголовное производство в отношении А.Ефремова передано на рассмотрение Старобельского районного суда Луганской области.