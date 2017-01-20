Суд відклав розгляд апеляції захисту О.Єфремова на запобіжний захід до 27 січня - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги захисту екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова на рішення Печерського районного суду Києва про продовження строку тримання його під вартою до 10:00 27 січня. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат О.Єфремова Євген Солодко.
"Суд зобов’язав прокуратуру доставити Олександра Єфремова в м.Київ",- заявив Є.Солодко.
Він додав, що суд у зв’язку з цим переніс розгляд апеляційної скарги на 10:00 27 січня 2017 року.
"Це вже шосте перенесення, але хочаб цього разу прокурор з'явився на засідання",- додав захисник.
Нагадаємо, 24 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід екс-нардепу Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді арешту ще на 60 діб, до 22 січня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Кримінальне провадження щодо О.Єфремова передане на розгляд Старобільського міськрайонного суду Луганської області.