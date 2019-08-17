Суд отклонил отвод судьи по делу задержанного вместе с Грымчаком Овдиенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Деснянский районный суд Чернигова отказал защите задержанного вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игоря Овдиенко в отводе судьи Натальи Лямзиной. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.
"Да. Будет Лямзина", - сказала Матяш, отвечая на вопрос, отклонил ли суд ходатайство об отводе судьи в деле Овдиенко.
Также она сообщила, когда Овдиенко будут избирать меру пресечения.
"После объявления решения по ходатайству прокурора об исправлении ошибок (в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака - ред.)", - добавила она.
14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.
Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.