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Суд відхилив відвід судді у справі затриманого разом із Гримчаком Овдієнка

Суд відхилив відвід судді у справі затриманого разом із Гримчаком Овдієнка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Деснянський районний суду Чернігова відмовив захисту затриманого разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігоря Овдієнка про відвід судді Наталі Лямзіній. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.

"Так. Буде Лямзіна", - сказала Матяш, відповідаючи на питання, чи суд відхилив клопотання стосовно відводу судді в справі Овдієнка.

Також, вона повідомила, коли Овдієнку будуть обирати запобіжний захід.

"Після оголошення ухвали по клопотанню прокурора про виправлення помилок (стосовно заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака – ред.)", - додала вона.

14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Нагадаємо, розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.

Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Українські Національні Новини

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