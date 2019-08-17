Суд відхилив відвід судді у справі затриманого разом із Гримчаком Овдієнка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Деснянський районний суду Чернігова відмовив захисту затриманого разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігоря Овдієнка про відвід судді Наталі Лямзіній. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.
"Так. Буде Лямзіна", - сказала Матяш, відповідаючи на питання, чи суд відхилив клопотання стосовно відводу судді в справі Овдієнка.
Також, вона повідомила, коли Овдієнку будуть обирати запобіжний захід.
"Після оголошення ухвали по клопотанню прокурора про виправлення помилок (стосовно заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака – ред.)", - додала вона.
14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).
Нагадаємо, розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.
Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.