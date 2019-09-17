Суд отклонил апелляцию осужденного за расстрел полицейских Пугачева

Так, сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда города Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что 25 сентября 2016 года возле центрального автовокзала в городе Днепре 2-е патрульных остановили машину, которая проехала на красный свет, и попросили водителя предъявить документы. Получив их, патрульный вернулся к своему служебному автомобилю. Александр Пугачев, зная о том, что находится в розыске за совершение других преступлений на территории Украины, пытаясь избежать своего разоблачения и последующего задержания представителями полиции, взял свой пистолет, подошел к машине патрульных и, угрожая оружием сотруднику полиции, потребовал, чтобы тот отдал свое табельное огнестрельное оружие. Получив отказ, злоумышленник силой вытащил полицейского из машины, положил его на землю и несколько раз в него выстрелил. От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Затем задержанный совершил еще несколько выстрелов в сотрудницу патрульной полиции, находившейся вблизи служебной машины и пытавшейся скрыться с места преступления. От полученных ранений женщина в тот же день скончался в больнице.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.