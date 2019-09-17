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Суд відхилив апеляцію засудженого за розстріл поліцейських Пугачова

Суд відхилив апеляцію засудженого за розстріл поліцейських Пугачова

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Дніпровський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова, засудженого за вбивство поліцейських у Дніпрі, на вирок суду першої інстанції щодо довічного позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, сьогодні у Дніпровському апеляційному суді продовжили розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами Пугачова О.В та його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 8 квітня 2019 року, щодо Олександра Пугачова, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні у ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова та його захисника, а вирок суду першої інстанції — без змін", - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що 25 вересня 2016 року поблизу центрального автовокзалу у місті Дніпрі 2-є патрульних зупинили автівку, яка проїхала на червоне світло, та попросили водія пред'явити документи. Отримавши їх, патрульний повернувся до свого службового автомобіля. Олександр Пугачов, будучи обізнаним з тим, що перебуває у розшуку за скоєння інших злочинів на території України, намагаючись уникнути свого викриття та подальшого затримання представниками поліції, дістав свій пістолет, підійшов до автівки патрульних та, погрожуючи зброєю працівнику поліції, почав вимагати, аби той віддав свою табельну вогнепальну зброю. Отримавши відмову, зловмисник силоміць витягнув поліцейського з машини, поклав його на землю та кілька разів у нього вистрелив. Від вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Потім затриманий здійснив ще декілька пострілів у співробітницю патрульної поліції, яка перебувала поблизу службової автівки та намагався втекти з місця злочину. Від отриманих поранень жінка того ж дня померла у лікарні.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а також постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди. Не погодившись з таким рішенням суду, обвинувачений подав апеляцію.

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