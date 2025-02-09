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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в США заблокировал DOGE и Илону Маску доступ к конфиденциальным данным Минфина

Суд в США заблокировал DOGE и Илону Маску доступ к конфиденциальным данным Минфина

Киев  •  УНН

 • 3656 просмотра

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Федеральный судья запретил департаменту DOGE доступ к персональным данным миллионов американцев в платежной системе Минфина. Решение принято после иска 19 генпрокуроров против администрации Трампа.

Федеральный судья США заблокировал доступ Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска к конфиденциальным записям Министерства финансов, содержащим персональные данные. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что DOGE заблокировали доступ, в частности к номерам социального страхования и банковским счетам миллионов американцев.

Окружной судья Пол А. Энгельмайер принял предварительный судебный запрет после иска 19 генеральных прокуроров-демократов против администрации Дональда Трампа. Они утверждают, что команда Маска незаконно получила доступ к центральной платежной системе Министерства финансов, что является нарушением федерального законодательства.

Эта система обрабатывает налоговые возмещения, выплаты социального страхования, пенсии ветеранам и другие финансовые операции, сохраняя при этом огромный массив личных данных граждан.

Судья, назначенный экс-президентом Бараком Обамой, также распорядился, чтобы все, кому запретили доступ, немедленно уничтожили любые копии загруженных материалов.

Следующее судебное слушание назначено на 14 февраля.

Напомним

19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета

Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям09.02.25, 03:52 • 14198 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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