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Суд у США заблокував DOGE та Ілону Маску доступ до конфіденційних даних Мінфіну

Суд у США заблокував DOGE та Ілону Маску доступ до конфіденційних даних Мінфіну

Київ • УНН

 • 33278 перегляди

Федеральний суддя заборонив департаменту DOGE доступ до персональних даних мільйонів американців у платіжній системі Мінфіну. Рішення прийнято після позову 19 генпрокурорів проти адміністрації Трампа.

Федеральний суддя США заблокував доступ Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска до конфіденційних записів Міністерства фінансів, що містять персональні дані. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що DOGE заблокували доступ, зокрема до номерів соціального страхування та банківських рахунків мільйонів американців.

Окружний суддя Пол А. Енгельмаєр ухвалив попередню судову заборону після позову 19 генеральних прокурорів-демократів проти адміністрації Дональда Трампа. Вони стверджують, що команда Маска незаконно отримала доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів, що є порушенням федерального законодавства.

Ця система обробляє податкові відшкодування, виплати соціального страхування, пенсії ветеранам та інші фінансові операції, зберігаючи при цьому величезний масив особистих даних громадян.

Суддя, призначений експрезидентом Бараком Обамою, також розпорядився, щоб усі, кому заборонили доступ, негайно знищили будь-які копії завантажених матеріалів.

Наступне судове слухання призначено на 14 лютого.

Нагадаємо

19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей09.02.25, 03:52 • 34242 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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