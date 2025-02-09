Суд у США заблокував DOGE та Ілону Маску доступ до конфіденційних даних Мінфіну

Федеральний суддя США заблокував доступ Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска до конфіденційних записів Міністерства фінансів, що містять персональні дані. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

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Зазначається, що DOGE заблокували доступ, зокрема до номерів соціального страхування та банківських рахунків мільйонів американців.

Окружний суддя Пол А. Енгельмаєр ухвалив попередню судову заборону після позову 19 генеральних прокурорів-демократів проти адміністрації Дональда Трампа. Вони стверджують, що команда Маска незаконно отримала доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів, що є порушенням федерального законодавства.

Ця система обробляє податкові відшкодування, виплати соціального страхування, пенсії ветеранам та інші фінансові операції, зберігаючи при цьому величезний масив особистих даних громадян.

Суддя, призначений експрезидентом Бараком Обамою, також розпорядився, щоб усі, кому заборонили доступ, негайно знищили будь-які копії завантажених матеріалів.

Наступне судове слухання призначено на 14 лютого.

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