Суд в США признал, что Пентагон нарушает решение о доступе журналистов
Киев • УНН
Федеральный судья обязал Минобороны США возобновить аккредитацию СМИ. Пентагон пытался ограничить работу прессы вопреки предыдущему решению суда.
Федеральный судья США Пол Фридман заявил, что Пентагон нарушает судебное решение о возобновлении доступа журналистов в здание ведомства. Речь идет о новых правилах, которые фактически ограничили работу медиа вопреки предыдущему постановлению суда. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Суд во второй раз за месяц встал на сторону The New York Times, признав, что политика Минобороны противоречит конституционным правам. По словам судьи, введение новых требований, в частности обязательного сопровождения журналистов, является попыткой обойти решение от 20 марта.
Департамент просто не может возобновить незаконную политику под видом новых действий
Суд обязал возобновить аккредитацию семи журналистов и подчеркнул, что это решение распространяется на все стороны.
Спор продолжается с октября, когда журналисты покинули Пентагон из-за новых ограничений. В декабре The New York Times подала иск, заявив о нарушении свободы слова и процессуальных прав.
The New York Times подает в суд на Пентагон из-за новых правил аккредитации: что известно04.12.25, 17:34 • 4045 просмотров