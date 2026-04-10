Суд в США признал, что Пентагон нарушает решение о доступе журналистов

Федеральный судья США Пол Фридман заявил, что Пентагон нарушает судебное решение о возобновлении доступа журналистов в здание ведомства. Речь идет о новых правилах, которые фактически ограничили работу медиа вопреки предыдущему постановлению суда. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Суд во второй раз за месяц встал на сторону The New York Times, признав, что политика Минобороны противоречит конституционным правам. По словам судьи, введение новых требований, в частности обязательного сопровождения журналистов, является попыткой обойти решение от 20 марта.

Департамент просто не может возобновить незаконную политику под видом новых действий