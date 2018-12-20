Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом еще двух украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 20 декабря оставил под арестом еще двух захваченых 25 ноября у берегов Крыма украинских военных моряков. Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает УНН.
"Подконтрольный России Верховный суд Крыма 20 декабря отказал в удовлетворении апелляционных жалоб на арест двум украинским морякам, захваченнх 25 ноября, - Сергей Попову и Богдану Головашу", - пишет издание.
Таким образом украинцы останутся в СИЗО до 24 января 2019 года.
По информации издания, заседание суда по делу члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Беспальченко перенесли на 21 декабря.
Как сообщал УНН, подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 декабря оставил под арестом трех захваченных 25 ноября у берегов Крыма украинских военных моряков.
Напомним, уже пятнадцатый захваченый россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.