Суд в окупованому Криму залишив під арештом ще двох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 20 грудня залишив під арештом ще двох захоплених 25 листопада біля берегів Криму українських військових моряків. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.
"Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 20 грудня відмовив у задоволенні апеляційних скарг на арешт двом українським морякам, захопленим 25 листопада, – Сергію Попову та Богдану Головашу", - пише видання.
Таким чином українці залишаться в СІЗО до 24 січня 2019 року.
За інформацією видання, засідання суду у справі члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченко перенесли на 21 грудня.
Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 грудня залишив під арештом трьох захоплених 25 листопада біля берегів Криму українських військових моряків.
Нагадаємо, уже п’ятнадцятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.