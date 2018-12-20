П’ятнадцятий захоплений РФ моряк назвав себе військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уже п’ятнадцятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим. Про це повідомив адвокат одного з захоплених росіянами українського моряка Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"П'ятнадцять моряків", - повідомив Полозов, відповідаючи на запитання, скільки захоплених моряків визнали себе під протокол військовополоненими.
При цьому ще один адвокат, який входить до команди захисників моряків у РФ, Сергій Бадамшин, повідомив, що напередодні "в "Матроській тишині" проводилися слідчі дії за участю пораненого військовополоненого Василя Сороки".
"Він йде на поправку, але поранена рука ще болить, пальці не згинаються. Дякує за передачі і за листи, але листи віддають раз в тиждень", - написав адвокат.
Бадамшин додав, що настрій Василя покращився.
"Слідчий інтелігентний молодий чоловік дві години намагався відібрати у мене підписку про нерозголошення, так і не відібрав", - додав адвокат.
Нагадаємо, ще один захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.
Раніше УНН повідомляв, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 грудня залишив під арештом захоплених 25 листопада біля берегів Криму українських військових моряків.