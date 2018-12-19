Ще один захоплений РФ моряк назвав себе військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ще один захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим. Про це повідомив адвокат Геннадій Федоров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора мною було прийнято участь в слідчих діях у СУ ФСБ Росії у справі українських моряків. Моїм підзахисним є молодий скромний хлопець - Чуліба Сергій Романович - механік рейдового буксира "Яни-Капу"", - написав адвокат.
Моряк хоче передати слова подяки родичам, друзям, і волонтерам, які надають допомогу українським морякам. Для нього дуже важливо усвідомлювати, що в цей важкий час, моряки не забуті, що про них пам’ятають і надають їм моральну і матеріальну допомогу.
Адвокат написав, що Сергій знаходиться в хорошому фізичному і психологічному стані, ніяких скарг не висловлював. Він також додав, що ті жорсткі і складні умови, в яких він перебуває, його не турбують.
"Для нього важливо стан здоров'я його батьків, дівчата і рідних, а також переживає, що вони в його особі втратили на час годувальника і опору. Просив мене дізнатися про долю собаки, яка перебувала на катері в момент його захоплення, і переживав за те, що без належного технічного догляду за буксиром "Яни-Капу", даний катер може прийти в непридатність", - додав Федоров.
Геннадій зауважив, що в ході допиту Сергій заявив, що вважає себе військовополоненим. Від дачі інших свідчень відмовився.
Нагадаємо, вчора, 18 грудня, десятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.