Десятий захоплений РФ моряк назвав себе військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уже десятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим. Про це повідомила адвокат Оксана Опаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні відбулася зустріч з моїм підзахисним-військовополоненим моряком з рейдового буксира "Яни-Капу" Беспальченко Віктором Анатолійовичем. Він заявив слідчому, що є військовополоненим", - написала Опаренко.
Адвокат зазначила, що Віктор виглядає добре, на здоровя не скаржився, але очі були сумними. Він каже, що в цілому все нормально але важко психологічно.
"Він був приємно здивований листів від рідних і близьких, на жаль, листи від рідних не отримав, хоча вони були йому відправлені", - повідомила адвокат.
Всі побажання по передачам захистом передані волонтерам.
Нагадаємо, уже дев'ятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим під протокол.