Ще один захоплений РФ моряк назвав себе військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уже дев'ятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим під протокол. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Військовополоненого українського моряка Сергія Цибізова відвідав адвокат нашої команди захисту військовополонених українських моряків Сергій Новіков. Сергій Цибізов заявив слідчому, що вважає себе військовополоненим", - заявив Полозов.
З його слів, Цибізов став "дев'ятим моряком, хто заявив про себе як про військовополоненого під протокол".
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Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
Згодом у Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.