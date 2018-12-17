Адвокати змогли зустрітись з 11 із 24 українських військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Адвокатська група змогла зустрітись з 11 із 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у Керченській протоці. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час прес-конференції в понеділок, 17 грудня, передає кореспондент УНН.
"Зараз наші адвокати вже з 24 змогли зустрітись з 11 нашими військовополоненими. Не тому що вони не хочуть, а тому, що їм не дають на це згоду. Тому що щодо 8 (моряків – ред.) вже почались слідчі дії. І трьох, тому що вони поранені і це краще можна зробити у "Матроській тиші", ніж у "Лефортово", тому що там є особливий режим по допуску до наших військовополонених", - сказала Денісова.
Вона повідомила, що робота зі звільнення українських військовополонених триває.
"Зараз робота триває. Ми розуміємо, що це буде не завтра, що ми не завтра отримаємо вдома і будемо зустрічати наших моряків. Але ми намагаємось, щоб це було саме так", - зазначила Денісова.
Нагадаємо, Денісова не знає, коли українські моряки повернуться в Україну.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.