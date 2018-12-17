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Адвокаты смогли встретиться с 11 из 24 украинских военнопленных

Киев • УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Адвокатская группа смогла встретиться с 11 из 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в Керченском проливе. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время пресс-конференции в понедельник, 17 декабря, передает корреспондент УНН.

Адвокаты смогли встретиться с 11 из 24 украинских военнопленных

"Сейчас наши адвокаты уже с 24 смогли встретиться с 11 нашими военнопленными. Не потому что они не хотят, а потому, что им не дают на это согласия. Потому что в отношении 8 (моряков - ред.) уже начались следственные действия. И трех, потому что они ранены и это лучше можно сделать в "Матросской тишине", чем в "Лефортово", потому что там есть особый режим по допуску к нашим военнопленным", - сказала Денисова.

Она сообщила, что работа по освобождению украинских военнопленных продолжается.

"Сейчас работа продолжается. Мы понимаем, что это будет не завтра, что мы не завтра получим дома и будем встречать наших моряков. Но мы стараемся, чтобы это было именно так", - отметила Денисова.

Напомним, Денисова не знает, когда украинские моряки вернутся в Украину.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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