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Пятнадцатый захваченный РФ моряк назвал себя военнопленным

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Уже пятнадцатый захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным. Об этом сообщил адвокат одного из захваченных россиянами украинского моряка Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Пятнадцатый захваченный РФ моряк назвал себя военнопленным

“Пятнадцать моряков”, — сообщил Полозов, отвечая на вопрос, сколько захваченных моряков признали себя под протокол военнопленными.

При этом еще один адвокат, который входит в команду защитников моряков в РФ, Сергей Бадамшин, сообщил, что накануне в “Матросской тишине” проводились следственные действия с участием раненого военнопленного Василия Сороки“.

“Он идет на поправку, но раненая рука еще болит, пальцы не сгибаются. Спасибо за передачи и письма, но письма отдают раз в неделю”, — написал адвокат.

Бадамшин добавил, что настроение Василия улучшилось.

“Следователь интеллигентный молодой человек 2 часа пытался отобрать у меня подписку о неразглашении, так и не отобрал”, — добавил адвокат.

Напомним, еще один захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.

Ранее УНН сообщал, что подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 декабря оставил под арестом захваченых 25 ноября возле берегов Крыма украинских военных моряков.

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