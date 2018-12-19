Суд в окупованому Криму залишив під арештом трьох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 грудня залишив під арештом захоплених 25 листопада біля берегів Криму українських військових моряків. Про це повідомляє “Крим.Реаліі”, передає УНН.
Так, за інформацією видання, підконтрольний Росії суд залишив під арештом старшого матроса буксира “Яни Капу” Володимира Варімеза, старшого матроса катера “Нікополь” Андрія Оприско і мічмана “Яни Капу” Юрія Будзило.
При цьому всім трьом скоротили термін утримання під вартою на один день через нібито допущеної раніше технічну помилку.
Таким чином українці залишаться в СІЗО Москви до 24 січня 2019 року.
На даний момент суд продовжує розглядати апеляції на арешт ще двох захоплених військових.
Як повідомляв УНН, 19 грудня одинадцятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.
25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон було взято 24 людини — військові моряки і співробітники СБУ.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.