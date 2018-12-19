Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 декабря оставил под арестом захваченых 25 ноября у берегов Крыма украинских военных моряков. Об этом сообщает "Крим.Реалии", передает УНН.
Так, по информации издания, подконтрольный России суд оставил под арестом старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско и мичмана "Яны Капу" Юрия Будзило.
При этом всем трем сократили срок содержания под стражей на один день из-за якобы допущенной ранее технической ошибки.
Таким образом украинцы останутся в СИЗО Москвы до 24 января 2019 года.
На данный момент суд продолжает рассматривать апелляции на арест еще двух захваченных военных.
Как сообщал УНН, 19 декабря одиннадцатый захваченный русскими в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.
25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.