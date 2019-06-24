Суд в оккупированном Крыму рассмотрит дело о помещении собора ПЦУ в Симферополе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня "суд" в оккупированном Крыму рассмотрит иск "министерства имущественных и земельных отношений Крыма", которое хочет забрать Кафедральный собор Владимира и Ольги в Симферополе, где ранее проводились богослужения УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщила правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, на сегодня, 24 июня, назначено судебное заседание в "арбитражном суде Крыма", на котором речь пойдет о здании кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе, которое долгое время пытаются забрать у Крымской епархии Православной церкви Украины.
Сообщается, что иск подан "министерством имущественных и земельных отношений Крыма". Формальной причиной иска указывают неуплату 1 гривны в качестве аренды этого помещения.
Напомним, в марте 2019 года оккупационные власти Крыма направили иск в суд с требованием освободить здание в центре Симферополя, которое сейчас принадлежит Православной церкви Украины (ПЦУ).