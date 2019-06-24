Суд в окупованому Криму розгляне справу про приміщенні собору ПЦУ в Сімферополі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні "суд" в окупованому Криму розгляне позов "міністерства майнових і земельних відносин Криму", яке хоче забрати Кафедральний собор Володимира і Ольги у Сімферополі, де раніше проводилися богослужіння УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомила правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, на сьогодні, 24 червня, призначено судове засідання у "арбітражному суді Криму", на якому йтиметься про будівлю кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі, яке довгий час намагаються забрати у Кримській єпархії Православної церкви України.
Повідомляється, що позов поданий "міністерством майнових і земельних відносин Криму". Формальною причиною позову вказують несплату 1 гривні в якості оренди цього приміщення.
Нагадаємо, в березні 2019 року окупаційна влада Криму направила позов до суду з вимогою звільнити будівлю в центрі Сімферополя, яка зараз належить Православній церкві України (ПЦУ).