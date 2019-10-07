Суд в оккупированном Крыму остановил производство по делу Бекирова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Суд в оккупированном Крыму приостановил производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова по ходатайству прокуратуры. Об этом "Гратам" сообщил адвокат Алексей Ладен, передает УНН.
"Центральный районный суд Симферополя, в котором слушается дело крымского татарина Эдема Бекирова, освобожденного в результате "большого обмена", приостановил производство по ходатайству прокуратуры", - говорится в сообщении.
Бекиров сейчас находится в Киеве на стационарном лечении. Прокуратура ходатайствовала о приостановлении производства по делу до его полного выздоровления. Он перенес уже три операции и ожидает следующие.
"Производство могут и не восстанавливать вовсе. Защита планирует систематически сообщать суд о состоянии здоровья Бекирова и о возможности участвовать в судебном процессе", - говорится в сообщении.
Напомним, российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Его удерживали в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняли, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности. 7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину при обмене удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.
Ранее УНН сообщал, что освобожденному с российского заключения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали еще одну операцию.