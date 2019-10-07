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Суд в окупованому Криму призупинив провадження у справі Бекірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Суд в окупованому Криму призупинив провадження у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова за клопотанням прокуратури. Про це “Ґратам” повідомив адвокат Олексій Ладін, передає УНН.

Суд в окупованому Криму призупинив провадження у справі Бекірова

“Центральний районний суд Сімферополя, в якому слухається справа кримського татарина Едема Бекірова, звільненого в результаті „великого обміну“, призупинив провадження за клопотанням прокуратури”, — йдеться в повідомленні.

Бекіров зараз знаходиться в Києві на стаціонарному лікуванні. Прокуратура клопотала про зупинення провадження у справі до його повного одужання. Він переніс уже три операції і очікує на наступні.

"Провадження можуть і не відновлювати зовсім. Захист планує систематично сповіщати суд про стан здоров’я Бекирова і про можливість брати участь в судовому процесі",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська влада заарештувала Бакірова у грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Його утримували в СІЗО-1 у Сімферополі і звинувачували, що він нібито передав таксисту рюкзак із 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість. 7 вересня 2019 року Бекіров повернувся в Україну під час обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією.

Раніше УНН повідомляв, звільненому з російського ув’язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили ще одну операцію.

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