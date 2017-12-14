Суд в Москве отказал Siemens в возврате крымских турбин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к "Технопромэкспорт" о возврате газовых турбин, поставленных в Крым в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать. Стороны могут обжаловать это решение", - зачитала постановление судья.
Суд также отказал "Технопромэкспорту" во встречном иске к Siemens.
При этом представители обеих сторон сообщили журналистам, что определятся со своей позицией относительно апелляции на решение суда позже.
"Будем ждать решения в письменной форме", - сказал представитель Siemens.
Напомним, в июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.
Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.
Как сообщал УНН, 28 ноября российский суд снова отклонил иск Siemens об аресте "крымских" турбин.