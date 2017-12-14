Суд в Москві відмовив Siemens в поверненні кримських турбін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Арбітражний суд Москви відмовив Siemens в задоволенні позову до "Технопромекспорт" про повернення газових турбін, поставлених в Крим в обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У задоволенні позову відмовити, в задоволенні зустрічного позову відмовити. Сторони можуть оскаржити це рішення", - зачитала постанову суддя.
Суд також відмовив "Технопромекспорт" в зустрічному позові до Siemens.
При цьому представники обох сторін повідомили журналістам, що визначаться зі своєю позицією щодо апеляції на рішення суду пізніше.
"Будемо чекати рішення в письмовій формі", - сказав представник Siemens.
Нагадаємо, в липні Siemens подав до суду через поставки турбін до Криму.
Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках двох придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.
Як повідомляв УНН, 28 листопада російський суд знову відхилив позов Siemens про арешт "кримських" турбін.