Суд в Чехии отправил под стражу трех мужчин, задержанных за участие в боях против Украины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В пятницу районный суд Праги отправил под стражу трех из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой "Донецкой Народной Республики". Об этом сообщил прокурор Высшего прокуратуры Праги Мартин Бели, передает УНН со ссылкой на портал Novinky.
Детали
Сообщается, что адвокаты обвиняемых не захотели комментировать решение.
Постановления суда не являются окончательными, обвиняемые на данной стадии могут подать на них жалобу.
Так, суд сегодня принял под стражу председателя местного объединения “Чехословацкие воины запаса за мир” Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пршемысла Ивана Гадрава.
По мнению криминалистов, задержанные граждане Чехии выезжали на Украине воевать на стороне пророссийских сепаратистов или планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.
Прокуратура просила отправить трех обвинителей под стражу, потому что они могут уйти или влиять на свидетелей, которые еще не были заслушаны. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, до 12 лет лишения свободы за преступление финансирования терроризма, а в случае поддержки и поощрения терроризма суд может назначить максимум 15 лет лишения свободы.
Контекст
Ранее Центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции в среду провел операцию по задержанию подозреваемых в причастности к произошедшему на Донбассе и боях против Украины. Она проходила по всей территории республики. В ней были задействованы сотни полицейских.
Сегодня утром генеральная прокуратура Чехии обвинили в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма пятерых подозреваемых в причастности к событиям на территории Донбасса, трое из которых находятся в предварительном заключении.