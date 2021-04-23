Суд в Чехії відправив під варту трьох чоловіків, затриманих за участь в боях проти України на Донбасі

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У п’ятницю районний суд Праги відправив під варту трьох із п’яти обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в бойових діях на сході України на стороні так званої “Донецької Народної Республіки”. Про це повідомив прокурор Вищої прокуратури Праги Мартін Біли, передає УНН з посиланням на портал Novinky.

Деталі

Повідомляється, що адвокати обвинувачених не захотіли коментувати рішення.

Постанови суду не є остаточними, обвинувачені на даній стадії можуть подати на них скаргу.

Так, суд сьогодні взяв під варту голову місцевого об’єднання “Чехословацькі воїни запасу за мир” Івана Кратохвіла, члена об’єднання Мілоша Уржецкого і православного священика Пршемисла Івана Гадрава.

На думку криміналістів, затримані громадяни Чехії виїжджали на Україну воювати на стороні проросійських сепаратистів або планували, організовували чи підтримували такі поїздки.

Прокуратура просила відправити трьох обвинувачів під варту, тому що вони можуть втікти або впливати на свідків, які ще не були заслухані. Обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі, до 12 років позбавлення волі за злочин фінансування тероризму, а в разі підтримки і заохочення тероризму суд може призначити максимум 15 років позбавлення волі.

Контекст

Раніше Центр по боротьбі з організованою злочинністю чеської поліції в середу провів операцію із затримання підозрюваних у причетності до події на Донбасі і боях проти України. Вона проходила по всій території республіки. У ній були задіяні сотні поліцейських.

Сьогодні вранці генеральна прокуратура Чехії звинуватила в тероризмі, участі в терористичному угрупованню, фінансуванні та пропаганді тероризму п’ятьох підозрюваних в причетності до подій на території Донбасу, троє з яких перебувають в попередньому ув’язненні.

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