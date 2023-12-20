Суд в Австралии вынес первый в истории страны приговор за шпионаж

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  39506 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  77695 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  110695 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  110818 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  136400 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  140856 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  147753 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  146584 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  140385 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  152827 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147632 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140978 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133497 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123666 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115209 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Суд в Австралии вынес первый в истории страны приговор за шпионаж

Житель Мельбурна Ди Сань Дуонг был признан виновным в шпионаже в пользу Китая, первым в соответствии с австралийскими законами об иностранном вмешательстве 2018 года, и ему грозит до 10 лет заключения.

Новости Мира •   •  9793 просмотра
Суд в Австралии вынес первый в истории страны приговор за шпионаж

СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала новые преступления главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных.

Война •   •  13301 просмотра
СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения

В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов

Верховная Рада приняла законы, которые освобождают импорт средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и бронежилетов для военных от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Война •   •  17007 просмотра
В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов

Предприятия малого и среднего бизнеса в октябре выиграли более половины контрактов госзакупок - YouControl

В октябре 2023 года более 60 000 МСБ в Украине выиграли контракты на государственные закупки на сумму более 20 миллиардов гривен, что составляет 71% от общей стоимости контрактов, причем больше всего получили строительные компании.

Экономика •   •  12061 просмотра
Предприятия малого и среднего бизнеса в октябре выиграли более половины контрактов госзакупок - YouControl

Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии

Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за жалоб посетителей и реакции в социальных сетях после обвинений в сексуальном насилии в его адрес.

Культура •   •  13121 просмотра
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии

"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН

МИД Украины приветствовал резолюцию ООН о нарушении прав человека на всех оккупированных Россией украинских территориях, в которой содержится призыв к рф прекратить агрессию и вывести войска. Резолюция осуждает нарушение Россией прав человека и требует прекратить депортацию детей.

Война •   •  19298 просмотра
"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН

Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении войск и техники

Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении американских войск и техники в Дании, которое ожидает одобрения парламента, что может занять год. Это соглашение перекликается с аналогичными соглашениями США с Норвегией, Швецией и Финляндией.

Новости Мира •   •  11960 просмотра
Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении войск и техники

"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром

"Киевстар" устранил перебои со связью на юге и западе Украины, вызванные проблемой 20 декабря. Работа сети стабилизируется.

Общество •   •  17739 просмотра
"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром

Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первый энергоблок на базе технологии AR1000 на Хмельницкой АЭС до 2028-2029 годов. Он добавит около 1200 МВт в энергосистему и усилит энергетическую независимость.

Экономика •   •  14487 просмотра
Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse

Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае

Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.

Новости Мира •   •  12655 просмотра
Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае