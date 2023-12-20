Суд в Австралии вынес первый в истории страны приговор за шпионаж

Австралийский суд признал виновным в шпионаже в пользу Китая жителя Мельбурна, который ранее занимал видные должности в китайских общественных ассоциациях. Это первый приговор по новому закону об иностранном вмешательстве, принятому в 2018 году. Об этом говорится в решении суда, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что бывший член либеральной партии Ди Сань Дуонг полиция штата Виктория заподозрила в планировании или подготовке акта иностранного вмешательства еще в 2020 году.

Прокуроры заявили, что Ди Сань Дуонг постоянно контактировал с китайской разведкой и пытался повлиять на австралийского чиновника Алана Таджа, чтобы продвигать интересы Коммунистической партии Китая - обвинения он отрицал.

Суд штата Виктория признал его виновным после долговременных обсуждений и заслушиваний многочисленных доказательств, теперь мужчине грозит до десяти лет заключения.

Дополнение

В июне 2020 года Дуонг сделал пожертвование на сумму 37 450 австралийских долларов (25 тысяч долларов США) Королевской больнице Мельбурна - продолжался карантин из-за COVID-19, а поставки важного медицинского оборудования были нечастыми и сложными.

Тогда Дуонг перед СМИ торжественно вручил чек тогдашнему федеральному министру Алану Таджу, а затем его передали генеральному директору больницы. Однако федеральные прокуроры утверждали, что это было далеко не жестом доброй воли. Вместо этого они заявили, что Дуонг пытался таким образом таким образом повлиять на австралийского чиновника - он надеялся, что в ближайшее время Тадж сможет стать премьер-министром.

Справочно

Дуонг был известным бизнесменом в китайско-австралийском сообществе и возглавлял местную ассоциацию "Федерация китайских организаций Океании из Вьетнама, Камбоджи и Лаоса". По словам федеральных прокуроров, он также был причастен к другой организации, которая была зарегистрирована в агентстве коммунистической партии Китая.

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