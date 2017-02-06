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Суд принял законное решение, которым отказал в рассмотрении жалобы защите В.Януковича - прокурор

Киев • УНН

 • 7348 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева принял законное решение, которым отказал в рассмотрении апелляционной жалобы защиты о заочном следствии по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказал военный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Суд принял законное решение, которым отказал в рассмотрении жалобы защите В.Януковича - прокурор

"В понедельник Апелляционный суд города Киева принял правильное и законное решение об отказе даже в рассмотрении апелляционной жалобы защитников В.Януковича на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева о разрешении на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению В.Януковича, поскольку указанное решение Печерского районного суда о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования не оспаривается в соответствии с требованиями УПК Украины", - сказал Р.Кравченко.

По его мнению, все эти апелляционные жалобы защитники подают исключительно с целью затягивания процесса.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на решение Печерского районного суда Киева, который дал разрешение на специальное (заочное) следствие в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

20 января Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

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