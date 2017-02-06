Суд ухвалив законне рішення, яким відмовив у розгляді скарги захисту В.Януковича — прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва ухвалив законне рішення, яким відмовив у розгляді апеляційної скарги захисту про заочне слідство у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича. Про сказав військовий прокурор Руслан Кравченко, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
“У понеділок Апеляційний суд міста Києва прийняв правильне та законне рішення про відмову навіть в розгляді апеляційної скарги захисників В.Януковича на рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою В.Януковича, оскільки вказане рішення Печерського районного суду про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не оскаржується відповідно до вимог КПК України”, — сказав Р.Кравченко.
На його думку, всі ці апеляційні скарги, захисники подають виключно з метою затягування процесу.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу захисту на рішення Печерського районного суду Києва, який надав дозвіл на спеціальне (заочне) слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктор Януковича у державній зраді.
20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.