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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 88303 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113093 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133972 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140791 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 155685 просмотра

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Суд по делу Ефремова начал допрос спикера ВР Парубия

Суд по делу Ефремова начал допрос спикера ВР Парубия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Старобельский районный суд Луганской области проводит допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова, передает корреспондент УНН.

Допрос происходит с помощью видеосвязи. Сам спикер ВР находится в Подольском районном суде Киева.

Парубий рассказал о деталях визита в Луганск перед тем, как на той территории была установлена ​​власть пророссийских боевиков. В частности он рассказал об известных ему деталях захвата здания Управления СБУ в Луганской области, назвав особенно циничным то, что отдельные тогдашние руководители Луганской области, прикрывали это устроив детский праздник рядом со зданием.

Также Парубий неоднократно называл в своих свидетельствах фамилию Медведчука, на которого якобы ссылались представители военизированных формирований, причастных к захвату административных зданий в Луганской области в 2014 году.

Как сообщал УНН, ранее в этом деле Ефремова Парубия планировали допросить еще 25 апреля.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.

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