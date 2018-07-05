Суд по делу Ефремова начал допрос спикера ВР Парубия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Старобельский районный суд Луганской области проводит допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова, передает корреспондент УНН.
Допрос происходит с помощью видеосвязи. Сам спикер ВР находится в Подольском районном суде Киева.
Парубий рассказал о деталях визита в Луганск перед тем, как на той территории была установлена власть пророссийских боевиков. В частности он рассказал об известных ему деталях захвата здания Управления СБУ в Луганской области, назвав особенно циничным то, что отдельные тогдашние руководители Луганской области, прикрывали это устроив детский праздник рядом со зданием.
Также Парубий неоднократно называл в своих свидетельствах фамилию Медведчука, на которого якобы ссылались представители военизированных формирований, причастных к захвату административных зданий в Луганской области в 2014 году.
Как сообщал УНН, ранее в этом деле Ефремова Парубия планировали допросить еще 25 апреля.
Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.