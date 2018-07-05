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Суд у справі Єфремова розпочав допит спікера ВР Парубія

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області проводить допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова, передає кореспондент УНН.

Допит відбувається за допомогою відео зв’язку. Сам спікер ВР перебуває у Подільському районному суді Києва.

А.Парубій розповів про деталі візиту до Луганська перед тим, як на тій території було встановлено владу проросійських бойовиків. Зокрема він розповів про відомі йому деталі захоплення приміщення Управління СБУ в Луганській області, назвавши особливо цинічним те, що окремі тодішні керівники Луганщини, прикривали це влаштувавши дитяче свято поряд з будівлею.

Також Парубій неодноразово називав у своїх свідченнях прізвище Медведчука, на якого нібито посилалися представники воєнізованих формувань, причетних до захоплення адміністративних будівель у Луганській області в 2014 році.

Як повідомляв УНН, раніше у цій справі Єфремова Парубія планували допитати ще 25 квітня.

Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

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