Суд по делу топ-менеджеров "Нафтогаза" и ОПЗ продолжает исследования доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжает исследования доказательств по делу об обвинении первых заместителей председателей правления НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Одесский припортовый завод” Сергея Переломы и Николая Щурикова в растрате более 200 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“Да, судом исследованы акт аудита „Одесского припортового завода“, адвокатские запросы стороны защиты и другие документы”, — говорится в сообщении.
Также, следующее рассмотрение назначили в 12:30 на 27 июня 2019 года.
Напомним, Николай Щуриков и Сергей Перелома обвиняются в растрате имущества ОАО “Одесский припортовый завод” путем заключения в июне-сентябре 2015 года договоров поставки природного газа по заведомо завышенным рыночных цен, в результате чего ОАО “Одесский припортовый завод” потерял активы на сумму 205 181 833,58 грн.
По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного производства осуществляется в закрытом судебном заседании.