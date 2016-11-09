НАБУ: справу С.Переломи та М.Щурікова скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 8 листопада скерували до суду обвинувальний акт щодо Сергія Переломи та Миколи Щурікова, якихзвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”), передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомили у НАБУ, підозрювані ознайомились із матеріалами слідства, які разом з обвинувальним актом передано на розгляд до суду.
“Якщо провину обвинувачених буде доведено в суді, С.Переломі та М.Щурікову може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років”, — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, Сергія Перелому, першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України”, та Миколу Щурікова, першого заступника голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод”, підозрюють у розтраті коштів державного підприємства ВАТ “Одеський припортовий завод” у період із травня по грудень 2015 року.
За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб заводу, чим завдали державі збитків на понад 205 мільйонів гривень.
Розслідування відповідного кримінального провадження НАБУ розпочало наприкінці грудня 2015 року.