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НАБУ: дело С.Переломы и Н.Щурикова направлено в суд

НАБУ: дело С.Переломы и Н.Щурикова направлено в суд

Киев • УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 8 ноября направили в суд обвинительный акт в отношении Сергея Переломы и Николая Щурикова, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах"), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщили в НАБУ, подозреваемые ознакомились с материалами следствия, которые вместе с обвинительным актом переданы на рассмотрение в суд.

"Если вина обвиняемых будет доказана в суде, С.Переломе и Н.Щурикову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Сергея Перелому, первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и Николая Щурикова, первого заместителя председателя правления ОАО "Одесский припортовый завод", подозревают в растрате средств государственного предприятия ОАО "Одесский припортовый завод" в период с мая по декабрь 2015 года.

По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более 205 000 000 гривен.

Расследование соответствующего уголовного производства НАБУ начало в конце декабря 2015 года.

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