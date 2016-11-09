НАБУ: дело С.Переломы и Н.Щурикова направлено в суд

Как сообщили в НАБУ, подозреваемые ознакомились с материалами следствия, которые вместе с обвинительным актом переданы на рассмотрение в суд.

"Если вина обвиняемых будет доказана в суде, С.Переломе и Н.Щурикову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Сергея Перелому, первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и Николая Щурикова, первого заместителя председателя правления ОАО "Одесский припортовый завод", подозревают в растрате средств государственного предприятия ОАО "Одесский припортовый завод" в период с мая по декабрь 2015 года.

По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более 205 000 000 гривен.

Расследование соответствующего уголовного производства НАБУ начало в конце декабря 2015 года.