Суд у справі топ-менеджерів "Нафтогазу" та ОПЗ продовжує дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжує дослідження доказів у справі про обвинувачення перших заступників голів правління НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Одеський припортовий завод” Сергія Переломи та Миколи Щурікова у розтраті понад 200 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“Так, судом досліджено акт аудиту „Одеського припортового заводу“, адвокатські запити сторони захисту та інші документи”, — йдеться в повідомленні.
Також, наступний розгляд призначили о 12:30 на 27 червня 2019 року.
Нагадаємо, Микола Щуріков та Сергій Перелома обвинувачуються у розтраті майна ПАТ “Одеський припортовий завод” шляхом укладення протягом червня-вересня 2015 року договорів поставки природного газу за завідомо завищеними від ринкових цін, внаслідок чого ПАТ “Одеський припортовий завод” втратив активи на суму 205 181 833,58 грн.
За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється у закритому судовому засіданні.