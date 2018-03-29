Суд по делу Савченко приобщил к материалам дела документы, что "Л/ДНР" не террористические
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Апелляционный суд Киева, который рассматривает жалобу на арест народного депутата Надежды Савченко, приобщил ответы СБУ, ГПУ, и ВР, в которых указывается, что в соответствии с действующим законодательством окончательно не определено, что так называемые Л/ДНР является террористическими организациями, передает УНН.
"Суд, посовещавшись на месте, постановил: приобщить к материалам дела ходатайство адвоката Чевгуза, в котором содержатся ответы, что "ЛНР" и "ДНР" законодательно не признаны террористическими организациями", - сказал председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный.
Как сообщал УНН, 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.