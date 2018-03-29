Суд у справі Савченко долучив до матеріалів справи документи, що "Л/ДНР" не терористичні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд Києва, який розглядає скаргу на арешт народного депутата Надії Савченко, долучив відповіді СБУ, ГПУ, та ВР, в яких зазначається, що відповідно до чинного законодавства остаточно не визначено, що так звані Л/ДНР є терористичними організаціями, передає УНН.
“Суд, порадившись на місці, ухвалив: долучити до матеріалів справи клопотання адвоката Чевгуза, в якому містяться відповіді, що "ЛНР" і "ДНР" законодавчо не визнані терористичними організаціями”, — сказав головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.