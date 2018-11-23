Суд по делу мэра Одессы отложили до декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Малиновский районный суд Одессы 13 декабря продолжит заслушивать обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению в завладении бюджетными средствами мэром Геннадием Трухановым в сговоре с группой лиц, передает УНН.
“Следующее судебное заседание у нас состоится 13 декабря в 11:00”, — говорится в постановлении коллегии.
Стоит отметить, что суд также постановил назначить дополнительное судебное заседание по делу на 27 декабря.
“Предлагается 27 декабря назначить дополнительное заседание в 11:00 и примерно до 15:30. Потому что у нас потом большой разрыв будет (из-за праздников — ред.), чтобы нас потом никто не обвинил в затягивании времени”, - отметили судьи.
Как сообщал УНН, 14 ноября суд начал заслушивать обвинительное заключение мэру Одессы Труханову.
Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода “Краян”. По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 года заплатили за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
14 февраля в аэропорту “Борисполь” задержали Труханова и его заместителя.
Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.