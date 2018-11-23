Суд по делу мэра Одессы отложили до декабря

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102315 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107946 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143985 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140298 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134317 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127318 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167687 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд по делу мэра Одессы отложили до декабря

Суд по делу мэра Одессы отложили до декабря

Киев  •  УНН

 • 9394 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Малиновский районный суд Одессы 13 декабря продолжит заслушивать обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению в завладении бюджетными средствами мэром Геннадием Трухановым в сговоре с группой лиц, передает УНН.

“Следующее судебное заседание у нас состоится 13 декабря в 11:00”, — говорится в постановлении коллегии.

Стоит отметить, что суд также постановил назначить дополнительное судебное заседание по делу на 27 декабря.

“Предлагается 27 декабря назначить дополнительное заседание в 11:00 и примерно до 15:30. Потому что у нас потом большой разрыв будет (из-за праздников — ред.), чтобы нас потом никто не обвинил в затягивании времени”, - отметили судьи.

Как сообщал УНН, 14 ноября суд начал заслушивать обвинительное заключение мэру Одессы Труханову.

Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода “Краян”. По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 года заплатили за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту “Борисполь” задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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