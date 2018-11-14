Суд почав заслуховувати обвинувальний акт меру Одеси Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Малинівський районний суд Одеси розпочав заслуховувати обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами мером Геннадієм Трухановим у змові з групою осіб, передає УНН.
“Колегія суддів оголошує про початок судового розгляду по даному кримінальному провадженні, слово надається прокурору для оголошення обвинувального акту”, — йдеться в ухвалі колегії суддів.
Варто зазначити, що за проханням адвокатів обвинувачених обвинувальний акт оголошується у повному обсязі.
На початку судового засідання сторона обвинувачення заявила цивільний позов щодо відшкодування збитків, завданих обвинуваченими одеській територіальній громаді, але суд відхилив це клопотання і повернув прокурору “у зв’язку з невідповідністю цивільного позову законам України”.
Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.