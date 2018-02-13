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У НАБУ запідозрили Труханова та ще 6 одеських посадовців у привласнені коштів

У НАБУ запідозрили Труханова та ще 6 одеських посадовців у привласнені коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

“13 лютого 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата коштів чи майна)Кримінального кодексу України. Повідомлення про підозру здійснено за дорученням керівника САП Назара Холодницького, який і підписав вказаний процесуальний документ. Також про підозру повідомлено ще трьом посадовцям мерії міста: заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради. Процесуальну дію вчинено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України (оскільки місце знаходження зазначених осіб наразі не встановлено) в рамках розслідування кримінального провадженні за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі вживаються необхідні заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та, у випадку їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук.

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Крім того, сьогодні в ході проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох осіб (одну посадову особу мерії Одеси та двох фізичних осіб-керівників компанії).

Ще одній особі — оцінщику — повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191 (привласне, ст. 365-2 (перевищення влади) Кримінального кодексу України.

У НАБУ зауважили, що ухвали про проведення обшуків у згаданих посадових осіб детективи НАБУ отримали ще 18-19 грудня 2017 року. Однак уже 19-20 грудня 2017 року троє службових осіб мерії виїхали за кордон і з того часу під різними приводами не повертались, ймовірно, з метою переховування від слідства. На початку січня 2018 року за кордон виїхав і голова постійної комісії міськради.

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Усі зазначені особи, на думку слідства, причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Так, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод “Краян”, за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Отримані від міської влади кошти, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

Проте детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі легалізації й домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчиняються спроби зняття арешту з рахунків, в тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року.

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В жовтні-грудні 2017 року один із чинних депутатів Одеської обласної ради, який, за версією слідства, є бенефіціаром компанії-продавця згаданої будівлі, разом із ще однією особою запропонували співробітнику Національного бюро неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол. в обмін на зняття арешту з рахунків компанії. Депутату та його спільнику 12 січня 2018 року Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).

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