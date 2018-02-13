В НАБУ заподозрили Труханова и еще 6 одесских чиновников в присвоении средств

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87060 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100136 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100560 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113528 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105419 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117184 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122987 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134635 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов

Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов

10 марта, 19:14 • 28163 просмотра
Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

10 марта, 19:43 • 27799 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 48581 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 29220 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 45045 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 101262 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 113541 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 121599 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 188860 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 222145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 70190 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 102860 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 104577 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 110601 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 198160 просмотра
Актуальное
В НАБУ заподозрили Труханова и еще 6 одесских чиновников в присвоении средств

В НАБУ заподозрили Труханова и еще 6 одесских чиновников в присвоении средств

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"13 февраля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата средств или имущества) Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ. Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета. Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской мэрии прокомментировали инцидент с пьяной чиновницей за рулем

Кроме того, сегодня в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое человек (одно должностное лицо мэрии Одессы и двое физических лиц-руководителей компании).

Еще одному лицу - оценщик - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191 (присвоят, ст. 365-2 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что решения о проведении обысков в упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года. Однако уже 19-20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 года за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудники НАБУ провели обыски в Одессе из-за хищения денег на госпредприятии

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от городских властей средства, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд снял арест с денежных средств по делу служащих Одесского горсовета

В октябре-декабре 2017 года один из действующих депутатов Одесского областного совета, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. в обмен на снятие ареста со счетов компании. Депутату и его сообщнику 12 января 2018 года Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы