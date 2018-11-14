Суд начал заслушивать обвинительный акт мэру Одессы Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Малиновский районный суд Одессы начал заслушивать обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению в завладении бюджетными средствами мэром Геннадием Трухановым в сговоре с группой лиц, передает УНН.
"Коллегия судей объявляет о начале судебного разбирательства в данном уголовном производстве, слово предоставляется прокурору для оглашения обвинительного акта", - говорится в постановлении коллегии судей.
Стоит отметить, что по просьбе адвокатов обвиняемых обвинительный акт оглашается в полном объеме.
В начале судебного заседания сторона обвинения заявила гражданский иск о возмещении убытков, причиненных обвиняемыми одесской территориальной общине, но суд отклонил это ходатайство и вернул прокурору "в связи с несоответствием гражданского иска законам Украины".
Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатили за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.
Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.