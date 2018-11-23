Суд у справі мера Одеси відклали до грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Малинівський районний суд Одеси 13 грудня продовжить заслуховувати обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами мером Геннадієм Трухановим у змові з групою осіб, передає УНН.
“Наступне судове засідання у нас відбудеться 13 грудня об 11 годині”, — йдеться в ухвалі колегії.
Варто зазначити, що суд також ухвалив призначити додаткове судове засідання у справі на 27 грудня.
“Пропонується 27 грудня призначити додаткове засідання об 11 годині і десь до 15:30. Тому що у нас потім великий розрив буде (через свята — ред.), щоб нас потім ніхто не звинуватив у затягуванні часу”, — зазначили судді.
Як повідомляв УНН, 14 листопада суд почав заслуховувати обвинувальний акт меру Одеси Труханову.
Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.