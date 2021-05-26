"Суд в смартфоне": закон вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Закон № 1416-IX относительно поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), которую уже прозвали "судом в смартфоне", вступает в силу в среду, 26 мая. Его накануне было опубликовано в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.
Детали
Закон предусматривает поэтапное внедрение функционирования ЕСИТС в связи с принятием решения об отсрочке начала функционирования всей системы ЕСИТС.
Закон, в частности, нормирует применение в судах подсистемы "Электронный суд", благодаря которой будет налажен дистанционный обмен документами и граждане смогут дистанционно обратиться в суд.
Также предполагается, что участники дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств и электронной подписи в соответствии с требованиями положения о ЕСИТС и/или положений, определяющих порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).
Определяются законом и особенности распределения судебных дел, порядок публикации объявлений на веб-портале судебной власти Украины, фиксирование судебного заседания с помощью видео- и (или) звукозаписывающего средства, вопрос обнародования судебных решений в электронной форме с использованием ЕСИТС.
Законом определено, что подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия (ВСП) соответствующего объявления. Положение о ЕСИТС, как и по отдельным ее подсистемам, разрабатываются Государственной судебной администрацией Украины совместно с ВСП и утверждаться Высшим советом правосудия после консультаций с Советом судей Украины.
Добавим
Парламент принял этот закон в апреле.